Am Morgen war die A2 zwischen Burg-Ost und Burg-Zentrum wegen Bergungsarbeiten noch immer teilweise gesperrt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war die Autobahn zwischenzeitlich in beiden Richtungen voll gesperrt. Erst am Morgen konnte die Fahrbahn in Richtung Berlin wieder freigegeben werden, einige Stunden später dann auch in Richtung Hannover.