Am Einkaufszentrum Allee-Center, an der Kreuzung Jakobstraße/Ernst-Reuter-Allee, ist es am Nachmittag zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw gekommen. Laut Magdeburger Verkehrsbetriebe ist aus diesem Grund die Strombrücke in beide Richtungen gesperrt. Die Straßenbahnlinien 4 und 6 verkehren über den Nordbrückenzug.