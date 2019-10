Bei einem Unfall im Industriegebiet Magdeburg-Rothensee wäre es am Dienstagmorgen beinahe zu einer Katastrophe gekommen. Laut Polizei waren am Morgen auf dem August-Bebel-Damm ein Lkw und Güterzug zusammengestoßen. Der Zug hatte den Angaben zufolge fast 2000 Tonnen hochentzündliches Ethonal geladen. Die Einsatzkräfte waren deshalb in Spezialanzügen vor Ort.