Einmündungen und Ausfahrten sind gefährlich

Der Unfallatlas zeigt aber: Am Großteil der Radunfälle sind auch Autos beteiligt. Das kann auch Renate Rollbusch erzählen, die bereits mehrere Unfälle hatte: "Meistens wenn die Autos aus einer Ausfahrt raus sind und gemeint haben, sie sind schneller als ich", sagt sie. Für einen Zusammenstoß mit einem Auto, das aus einer Ausfahrt kam, sei sie für teilschuldig erklärt worden. "Er meinte, ich hätte ihn angefahren." Sie ist täglich zwischen Texas und Cracau unterwegs, mit leuchtendem Helm, leuchtender Kleidung und spezieller Fahrradbrille. Sie fährt dabei auch über die Bundesstraße 1 vom Uniplatz Richtung Stadtfeld.

Auf der Walther-Rathenau-Straße müssen abbiegende Autos Radfahrer vorbei lassen. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Auch Jana Reising stattet sich und ihre 7-jährige Tochter für den Schulweg über die B1 mit Helm und im Dunkeln mit Warnweste aus: "Man kann nicht immer sicher sein, dass die Autofahrer einen wirklich sehen. Selbst wenn die Fahrradampel auf Grün ist, ist es schon teilweise echt gefährlich." Es sei auch nicht ihre Lieblingsstrecke, erklärt sie fast schreiend, "weil es halt auch sehr laut ist." Sie könne ihrer Tochter dann nicht sagen: "So, jetzt anhalten."

Verkehrszeichen für Radfahrer

Aber auch Fahrradfahrer halten sich nicht immer an die Regeln: An der roten Ampel am Uniplatz werden Blicke nach links und rechts und hinten geworfen, um zu prüfen, dass nichts kommt. Und los. Als auf der B1 die Fahrradampel gerade auf rot springt, fährt eine Gruppe junger Männer noch schnell drüber. Nur zwei von ihnen tragen Helm.

Die Fahrradwege auf der Walther-Rathenau-Straße sind gut: Sie sind vergleichsweise breit, es gibt noch einen kleinen Abstand zur vielbefahrenen Straße. Fahrradampeln regeln eindeutig die Vorfahrt und vor allem an Kreuzungen sind die Radspuren auffällig rot und weiß markiert. Aber: Es kann schwierig sein, auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen.

Kürzer und praktischer als Geisterfahrer

Renate Rollbusch nimmt sich Zeit während einer Rotphase und erzählt: "Wenn ich abends von der Elbeschwimmhalle zurückkomme, fahre ich auch nicht hier rüber [auf die Straßenseite Richtung stadtauswärts, Anm. d. Red.], weil man eigentlich als Radfahrer dann über den Uniplatz müsste. Deshalb fährt man auf der falschen Seite, ich auch." Aber in die falsche Richtung fahren, ist gefährlich an Kreuzungen, wo Autos die Radfahrer nur aus ihrer eigenen Fahrtrichtung erwarten. Es ist gefährlich für den Gegenverkehr, vor allem hinter Kurven oder hinter der Bahnbrücke, wo die Sicht schlecht ist.

Auf der B1 fahren viele Fahrräder auf der falschen Seite, auch weil es schwierig ist die mehrspurige Straße zu überqueren. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Am Uniplatz sind am Montag zur Rushhour wenige, aber doch mehrere Radfahrer unterwegs, die die Fahrtrichtung missachten. An dem vielbefahrenen – und teilweise unübersichtlichem Kreisel – eine sehr gefährliche Abkürzung. Aber wer von der Universität zum Breiten Weg will, müsste sonst einmal um den Kreisverkehr fahren und mindestens drei Kreuzungen überfahren, vielleicht sogar noch zweimal auf die kreuzenden Straßenbahnen warten.

Stellenweise schlechte Infrastruktur

"Ein Problem sind die ganzen Baustellen in Magdeburg", findet der Rentner Klaus Ernst, der alle seine Wege mit dem Fahrrad erledigt. "Da sind die Radfahrer ja auch von betroffen." Auf der B1 gibt es einige davon: Immer wieder versperren die rot-weißen Plastikschranken den Weg, leiten um von Straßenpflaster auf Sand und Schotter in engen Kurven. Oder versperren einfach den Weg.

Einige Radler sind verwirrt am Ulrichplatz, wo die Fahrradampel grün wird, der Weg aber direkt auf eine Baustelle führt. Sie müssen sich mitten auf der Kreuzung entscheiden: Schere ich nach links in den Autoverkehr, um das Hindernis dort zu umfahren oder rechts kurz in den Gegenverkehr auf die Ernst-Reuter-Allee, um auf den Fußgängerweg zu gelangen.

Der Weg über die Zollbrücke ist für Radfahrer nicht bequem. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf An vielen Stellen ist die Infrastruktur einfach schlecht – oder nicht vorhanden. So zum Beispiel an der Zollbrücke. Auch hier gab es 2018 zahlreiche Radunfälle. Die Autos zischen zwischen Strombrücke und Brückstraße entlang, die Bordsteine sind hoch, es gibt keine Möglichkeit die Straße sicher zu überqueren. Die alten Pflastersteine sind huckelig und rutschig, sodass die Radfahrer lieber auf dem Fußgängerweg bleiben. Autofahrer, die vom Winterhafen kommen, haben durch Brückenpfeiler und die sehr enge Kurve kaum Sicht auf die Fahrbahn.

Viele zufriedene Radfahrer