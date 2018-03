Das Forschungsprojekt ist auf vier Jahre angelegt. Doch ob am Ende die Magdeburger tatsächlich autonome Fahrräder zu sich bestellen können, ist offen. Wenn, dann sollen sie sowohl in der Innenstadt, als auch den Randgebieten flächendeckend angeboten werden. "Unser erster Ansatz war, das Ganze in der Innenstadt aufzubauen", erklärt Studienleiter Schmidt, "aber da wurde uns von den Nahverkehrsverbünden gesagt: Vielleicht wäre es interessanter, mal in die Randgebiete zu gehen, wo der Nahverkehr noch nicht so stark ist. Dort könnten wir eine Ergänzung zum Nahverkehr schaffen und das haben wir jetzt auch vor."