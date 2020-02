Die Unikliniken in Sachsen-Anhalt bereiten sich auf das Coronavirus vor. Der Magdeburger Mikrobiologe Achim Kaasch sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe das Virus in Mitteldeutschland zwar noch nicht, allerdings müsse man sich nun auf eine neue Situation einstellen: "Bisher war die Strategie, das Virus in anderen Ländern einzudämmen. Jetzt müssen wir uns darauf einstellen, dass es plötzlich auch bei uns auftreten kann."