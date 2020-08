Schuleinzugsbereiche Weite Schulwege für Erstklässler in Magdeburg

Es ist schon ärgerlich, wenn die Grundschule direkt gegenüber der Wohnungstür liegt, das Kind aber in eine ganz andere Schule gehen muss – zum Teil mehrere Kilometer entfernt. So ergeht es in diesem Jahr Juliane Nill aus Magdeburg. Sie wohnt in der Innenstadt und hat eine Grundschule direkt gegenüber ihres Wohnhauses. Ihr Sohn Gustav jedoch soll dort nicht zur Schule gehen. Juliane Nill sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir hatten unseren Sohn Gustav ganz regulär in der Grundschule Hegelstraße angemeldet – ist ja direkt bei uns gegenüber."



Aber dann hat Nill am 8. Mai ein Schreiben von der Grundschule im Nordpark bekommen mit der Aufforderung, ihr Kind dort anzumelden. "Und da sind wir aus allen Wolken gefallen. Das war für uns zu dem Zeitpunkt und auch jetzt nicht mehr nachvollziehbar."