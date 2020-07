Hagel und Gewitter Unwetter über Magdeburg und dem Jerichower Land

In der Region Magdeburg hat am Mittwochabbend ein kurzes aber heftiges Gewitter mit Regen, Windböen und Hagel für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Einsatzkräfte mussten in der Landeshauptstadt 52 mal wegen Sturmschäden ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehr sind viele Bäume umgestürtzt; Äste mussten von Straßen, Gehwegen und Bahnschienen geräumt werden. Zahlreiche Autos wurden beschädigt.