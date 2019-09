Er hatte in Magdeburg grundlos Menschen krankenhausreif geschlagen, jetzt muss der Syrer in die Psychiatrie. Das Landgericht Magdeburg erklärte den Mann am Mittwochmittag für schuldunfähig. Zur Begründung sagte die Richterin, der Mann sei psychisch krank. Es sei nicht auszuschließen, dass die Krankheitsschübe immer schlimmer würden und er weiter dadurch Menschen gefährde.