Landgericht Magdeburger Straßenbahnschläger zu vier Jahren Jugendstrafe verurteilt

Zwei Männer, die in einer Straßenbahn in Magdeburg einen anderen Mann angegriffen hatten, sind zu vier Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Zuvor hatten sie in der Bahn randaliert, das Opfer wollte sie davon abhalten.