Alena Hertrich ist seit einem Monat die Hasselmanagerin von Magdeburg . Sie möchte das Image des Hasselbachplatzes verbessern. Hierzu sei es besonders wichtig, Vernetzung zwischen den verschiedenen Gruppen aufzubauen, die am Hasselbachplatz etwas Positives bewirken wollen, sagt Hertrich. Mit gemeinsamen Aktionen und Konzepten möchte sie für eine gute Grundstimmung sorgen, und den Platz wieder attraktiver gestalten. Schon vor ihrer Amtszeit hatte sie eine Adventsfeier am Hasselbachplatz organisiert. Diesen Freitag gibt es Programm zum Valentinstag. Das Engagement scheint gut anzukommen. Viele lokale Akteure sind dem Aufruf, etwas zum Valentinstag beizutragen, gefolgt. Sie haben ihre Ideen am Mittwoch vorgestellt. Dass einer der Werbeluftballons vom Wind weggerissen wird, trübt die Stimmung nicht. "Allein diese Menschen zusammenzubringen, ist schon ein kleiner Erfolg", sagt Hertrich.

Geplant sind am Freitag von 16 bis 21 Uhr verschiedene Aktionen rund ums Thema Begegnung. Beispielsweise werden die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit einem Speeddatingbus vertreten sein, in dem man ins Gespräch kommen kann. "Damit sich die Leute auch wirklich unterhalten, wird im Bus Handyverbot herrschen, ganz altmodisch", verrät Hertrich. Bei eventuellen Sprachbarrieren wollen Lehrer der Sprachschule Berlitz helfen.

Die Vorfreude bei den Veranstaltern ist groß – trotz des Windes. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Während die Gruppe "Connect – Kirchen am Hassel" die Möglichkeit bieten wollen, fremde Kulturen kennenzulernen, wird die Volkshochschule um 16:30, 17:30 und 18:30 Uhr Kiezführungen zur lokalen Kultur am Hasselbachplatz anbieten. Dazu gibt es eine Fotobox, Speisen, Getränke.



Auch das Ordnungsamt und die Polizei wollen mit einem Showtruck vor Ort sein, um ins Gespräch zu kommen und mit Vorurteilen aufzuräumen. Polizeisprecherin Heidi Winter freut sich auf den Austausch: "Wir sind da für alles offen an dem Tag. Wenn ein Kind vorbeikommt und sich zum Beispiel mal in ein Auto setzen möchte, dann wird sich das bestimmt machen lassen!"