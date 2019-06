Nach der Drogenrazzia am Freitagabend in Magdeburg sitzen drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, beantragte die Staatsanwaltschaft gegen einen 27-Jährigen, einen 35-Jährigen und einen 19-Jährigen Haftbefehle. Ein vierter Mann wurde wieder freigelassen, da gegen ihn kein dringender Tatverdacht vorlag.