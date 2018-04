FCM-Aufstieg Sonderermittler nach Krawallen am Hasselbachplatz

Die Krawalle am Sonnabend in der Magdeburger Innenstadt nach dem Aufstieg des 1. FCM werden von einer Sonderermittlungsgruppe der Polizei aufgearbeitet. Nach einer friedlichen Aufstiegsparty hatten am Hasselbachplatz rund 300 teils Vermummte randaliert. 30 Polizisten wurden bei den Ausschreitungen verletzt. Die Sonderermittlungsgruppe "Aufstieg" besteht einem Polizeisprecher zufolge aus fünf Beamten und soll am Dienstag mit ihrer Arbeit beginnen.

Prellungen, Stauchungen, blaue Flecken

Elf Personen nahm die Polizei in Gewahrsam. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT Die Ermittlungsgruppe soll nun alle Straftaten zentral bearbeiteten. So war die Feuerwehr durch Angriffe am Löschen eines Feuers auf der Fahrbahn gehindert worden. Es kam zu Sachbeschädigungen, unter anderem an der Videoüberwachungstechnik auf dem Hasselbachplatz. Auf Polizisten flogen aus einer Gruppe von hunderten Personen Flaschen. Später kamen Steinwürfe dazu. Von der Polizei hieß es, die Beamten konnten den Angriffen "nur durch eigene körperliche Gewalt und dem Einsatz von Pfefferspray" begegnen. Im Anschluss wurde der Hasselbachplatz geräumt.

Fünf Polizisten, die an dem Abend vor Ort im Einsatz waren, sind noch nicht wieder dienstfähig. Die am schwersten verletzen Beamten konnten laut Pressestelle der Polizeidirektion Nord zwar aus dem Krankenhaus entlassen werden. Sie haben jedoch komplizierte Handverletzungen – eine abgerissene Sehne bzw. eine gebrochene Hand, die später noch operiert werden muss. Andere Polizisten erlitten Prellungen, Stauchungen, blaue Flecken und Abschürfungen.

Alle Verdächtigen wieder frei

Die Festgesetzten kamen alle im Lauf des Sonntags wieder frei. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT Laut Sprecher der Polizeidirektion Nord, Frank Küssner, waren bei den Krawallen elf Personen festgesetzt worden. Sie wurden in den Zentralen Polizeigewahrsam in Magdeburg gebracht, ihre Personalien festgestellt und erste Befragungen durchgeführt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, schweren Landfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Insgesamt gibt es nun 19 Strafanzeigen. Im Lauf des Sonntages waren alle aus dem Gewahrsam entlassen worden.