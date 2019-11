Die Schenkungsurkunde Bildrechte: MDR/Sören Thümler

Was die künftige Nutzung der Synagoge angeht, gibt es jedoch Streit zwischen den zwei jüdischen Gemeinden in Magdeburg. Denn die Synagogen-Gemeinde will die Gottesdienste in der neuen Synagoge nach streng orthodoxen Regeln abhalten. Das heißt zum Beispiel, dass Männer und Frauen bei den Gottesdiensten räumlich getrennt sind und Frauen den Gottesdienst nicht leiten dürfen.



Gegen diese Glaubensauffassung wehrt sich die liberale jüdische Gemeinde. Alternativ schlägt sie vor, eine Synagoge mit zwei Gebetsräumen zu bauen. So könnten beide Gemeinden unter einem Dach beten und gleichzeitig ihren jeweiligen Glauben leben. Sollte das Gebäude wie geplant nur einen Gebetsraum haben, will die liberale Gemeinde den Synagogen-Neubau nicht nutzen.