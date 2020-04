#miteinanderstark Viele Freiwillige – aber kaum Nachfrage nach Einkaufshilfen in Magdeburg

Überall sind sie zu sehen – auf Flyern oder in Beiträgen in den sozialen Netzwerken – die Angebote von Vereinen oder Freiwilligen, Älteren in Corona-Zeiten beim Einkaufen zu helfen. Aber es gibt so gut wie keine Nachfrage, zumindest in Magdeburg. Dabei sind die Älteren besonders gefährdet – und sollten auf Rat der Ärzte diese Angebote tatsächlich annehmen. Auf den Dörfern ist die Lage etwas anders.



Bildrechte: MDR/Luca Deutschlaender von Janine Wohlfahrt, MDR SACHSEN-ANHALT