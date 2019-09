Das ist neu beim Magdeburger Weihnachtssingen 2019

Beim Magdeburger Weihnachtssingen erleuchtet die MDCC-Arena im Kerzenschein. Bildrechte: MDR/Gaby Conrad

Das Weihnachtsingen im Magdeburger Fußballstadion erlebt am 23. Dezember 2019 seine vierte Auflage. Im vergangenen Jahr stimmten sich 24.500 Menschen in der ausverkauften MDCC-Arena gemeinsam musikalisch auf das Weihnachtsfest ein. Das Grundkonzept – gemeinsam singen im Kerzenschein – soll auch gleichbleiben, aber ein paar Neuerungen gibt es, wie die Veranstalter am Donnerstag bekanntgaben.

Größere Bühne an neuem Standort

Der Hauptort des Geschehens, die Bühne, soll in diesem Jahr größer werden. Auch wird sie nicht mehr in der Mitte des Stadions, sondern in der Nordtribüne ihren Platz finden, wie die Veranstalter am Donnerstag bekanntgaben.

Erstmalig: Telemann-Konservatorium dabei

Auf der Bühne findet auch ein größeres musikalisches Ensemble Platz. Erstmalig wird das Programm von Musikern und Chören des Telemann-Konservatoriums Magdeburg getragen. Auf der Bühne stehen dann 140 Chorsänger und mehrere musikalische Gruppen von Bläsern, über Flöten- und Akkordeonensembles.

"Überwältigender Sternenhimmel"

Für festliche Atmosphäre sollen in diesem Jahr nicht nur die Kerzen jedes einzelnen Besuchers im Stadion, sondern auch die traditionellen Herrnhuter Sterne sorgen. Ein "überwältigender Sternenhimmel" erwarte die Besucher, so die Veranstalter.

Mehr Lieder, weniger Wortanteil

Auch neu: Die Veranstaltung soll mehr Liedanteil bekommen. Heißt im Klartext: Weniger reden, mehr singen. Man sei auch auf zwei Wetterszenarien vorbereitet, so die Veranstalter am Donnerstag. Je nach Witterung werde das Programm 60 oder 90 Minuten lang sein. Trotz all der Neuerungen sollen weiterhin Chöre aus der Region Teil des musikalischen Events bleiben, so die Veranstalter. Sie würden die einzelnen Blöcke musikalisch unterstützen.

Neue Gastgeberin

Stefanie Blochwitz Bildrechte: MDR/Stefanie Blochwitz Neu ist auch das Gastgeberin des Abends. MDR SACHSEN-ANHALT-HEUTE-Moderatorin Stefanie Blochwitz wird die Zuschauer durch den Abend führen und gemeinsam auf das Weihnachtsfest einstimmen. Der Ticketverkauf soll am 1. November beginnen, so Guido Nienhaus, MDCC-Geschäftsführer und Initiator der Veranstaltung. Die Preise betragen drei Euro für einen Sitz- und zwei Euro für einen Stehplatz, zuzüglich einem Euro Vorverkaufsgebühr.

Was bleibt: Mit dem MDR-Livestream dabei sein

Für alle, die nicht dabei sein können, bietet MDR SACHSEN-ANHALT auch in diesem Jahr wieder einen Livestream an. Auf mdr.de/sachsen-anhalt oder bei facebook.com/MDRSachsenAnhalt können Zuschauer ab 18 Uhr live dabei sein. Mit dem "Red Button" (HBB TV-Funktion/Smart TV) der Fernbedienung, sofern vorhanden, kann das Weihnachtssingen auch bequem auf dem Fernseher geschaut werden.