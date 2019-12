Schon fast traditionell kommen Tausende Magdeburger einen Tag vor Heiligabend in der MDCC-Arena zusammen, um sich musikalisch auf das Weihnachtsfest einzustimmen. In diesem Jahr findet das Mageburger Weihnachtssingen bereits zum vierten Mal statt.

Einige Neuerungen erwarten die Besucher in diesem Jahr. Zum einen unterstützen erstmalig Musiker und Chöre des Telemann-Konservatoriums Magdeburg das Weihnachtssingen auf der Bühne. Zum anderen soll laut Veranstalter in diesem Jahr mehr gesungen werden. Außerdem werden Herrnhuter Sterne die MDCC-Arena weihnachtlich schmücken. Insgesamt 24 große Sterne werden je einen Block beleuchten.

So sehen die extra angefertigten Sandmann-Becher aus.

So sehen die extra angefertigten Sandmann-Becher aus.

So sehen die extra angefertigten Sandmann-Becher aus. Bildrechte: CE Veranstaltungslogistik

Auch neu in diesem Jahr: Zum ersten Mal wird die Rasenfläche des Fußballstadions bestuhlt. Die Bühne befindet sich dafür in der Nordtribüne. Und: Anlässlich des 60-jährigen Geburtstages vom Sandmann sind die Getränkebecher mit exklusiven Motiven der beliebten Kinderserie gestaltet worden. Insgesamt 30.000 Becher zieren die Figuren von Herrn Fuchs, Frau Elster, dem Sandmann und Pittiplatsch. Gegen einen kleinen Pfand dürfen die Becher laut Veranstalter gern als Sammelobjekte oder Erinnerungsstücke mitgenommen werden.

Die Veranstaltung ist komplett ausverkauft. Für alle, die dennoch dabei sein wollen, bietet MDR SACHSEN-ANHALT einen Livestream an. Los geht es am 23. Dezember um 18 Uhr. Das Konzert wird noch ein Jahr lang in der Mediathek oder auf YouTube zu sehen sein.