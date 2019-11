Lange Schlangen Vorverkauf für Magdeburger Weihnachtssingen gestartet

In Magdeburg hat der Kartenvorverkauf für das Weihnachtssingen in der MDCC-Arena am 23. Dezember begonnen. Während sich vor der Verkaufsstelle neben dem Allee-Center eine lange Schlange bildete, brachen nach Veranstalterangaben beim Onlineverkauf die Server zusammen.

Die Bühne steht in diesem Jahr nicht mehr in der Mitte des Stadions, sondern auf der Nordtribüne – direkt hinter dem Tor in Block vier. Dort wird es deshalb keine Plätze geben und zunächst auch nicht in den Blöcken 6 und 7. Die werden nämlich zur Zeit zu Stehplätzen umgebaut und sind noch gesperrt.