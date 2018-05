Die meisten Eltern von Kleinkindern sind darauf angewiesen, arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen. Dafür geben sie ihre Kleinen in die Obhut einer Kindertagesstätte – oder aber zu Tagesmutter bzw. Tagesvater. Wenn von Tagesmüttern oder -vätern die Rede ist, steckt dahinter meist eine private Tagespflegestelle, in der bis zu fünf Kinder zwischen null und drei Jahren untergebracht werden dürfen. Dort werden sie ausschließlich von einer Tagesmutter oder einem -vater betreut.

Als ihre Mutter sie vom Tagespapa abholte, hatte Maya eine Verletzung am Oberschenkel. Bildrechte: privat

Diese Tagespflegestellen sind vom Jugendamt zugelassen; das Amt vermittelt zwischen Eltern und privaten Kleinsteinrichtungen. So war es auch im Fall von Laura Fleischer, die händeringend einen Platz für ihre damals zweijährige Tochter Maya gesucht hat. Fleischers Ausbildung zur Kosmetikerin hing davon ab, ob sie noch rechtzeitig eine liebevolle Obhut für ihre Tochter findet. Ein Platz bei einem Tagesvater schien eine gute Lösung. Das war im August vorigen Jahres.



Jetzt, einige Monate später, ist vieles anders. Auf dem Spielplatz in Magdeburg buddelt Maya konzentriert im Sand. Niemand weiß, was die Zweijährige wirklich erlebt hat. Als ihre Mutter sie im vergangenen Sommer von ihrem Tagespapa abholte, hatte das Mädchen eine Verletzung am inneren Oberschenkel, für die es keine Erklärung gab, so die Mutter. Die Eltern gingen sofort zum Kinderarzt. Mehrere Ärzte und Psychologen untersuchten das Kind. Für die Wunde gab es keine harmlose Erklärung. Seitdem steht der Verdacht einer Misshandlung im Raum – und die Frage: Hat der Tagesvater etwas damit zu tun?