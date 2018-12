"Dieselgate" Als VW im September 2015 in den USA mit seinem Diesel-Betrug aufflog, war das der Ausgangspunkt für "Dieselgate". Vor den Behörden in den USA gestand VW Betrug ein.



Mit einem "Cheat Device", einer Abschaltvorrichtung für die Abgasreinigung, hat man Behörden und Verbraucher an der Nase herumgeführt. Die Vorrichtung erkennt, wenn ein Auto auf einem Prüfstand auf Schadstoff-Emissionen getestet wird, und schaltet dann auf einen schadstoffarmen, aber den Motor stärker belastenden, Labormodus um.