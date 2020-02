#MDRklärt Warum Magdeburg bei Spitzenposten im Rathaus die Anforderungen senkt

In Magdeburg sind zwei der wichtigsten Posten in der Stadtverwaltung zu besetzen. Die Beigeordneten für Kultur und Wirtschaft gehen in Rente. In beiden Bereichen stehen Mammutaufgaben an – schließlich will Magdeburg Kulturhauptstadt Europas werden. Außerdem muss die Stadt nach der Enercon-Pleite beweisen, dass sie dennoch ein guter Standort für Investoren ist. Da ist also Führungsgeschick gefragt. Doch ausgerechnet für diese Stellen sind die Anforderungen nach unten geschraubt worden.





