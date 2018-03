Keine Müllabfuhr In Magdeburg streikt der Öffentliche Dienst

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes kommt es eine erste große Warnstreik-Aktion der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt. Die Gewerkschaft Ver.di hat für Montagmorgen eine Demonstration in Magdeburg angekündigt. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, sie gehe von bis zu 500 Teilnehmer aus. Mitarbeiter der Sparkassen des Landes, der Stadtverwaltungen Magdeburg, Haldensleben und Dessau-Roßlau sowie von Abfallwirtschaftsbetrieben, dem Altmarkklinikum und dem Umweltbundesamt sind zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Sie sollen sich der Aktion in Magdeburg anschließen.