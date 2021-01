Schönebeck und Magdeburg Mutige Omas verscheuchen jugendliche Räuber

Gleich zwei Mal haben Jugendliche in den vergangenen Tagen versucht, ältere Frauen auszurauben. Der erste Fall ereignete sich in Schönebeck. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 71-Jährige mit einem Rollator in der Stadt im Salzlandkreis unterwegs, als zwei unbekannte Jungen von ihr Geld forderten.

Die Seniorin ließ sich trotz der bedrohlichen Lage am Mittwochabend nicht beirren und rief ihren Sohn per Handy an. Die beiden Jungen gingen stiften. Mit Hilfe des Sohnes der Frau wurden zunächst ein Zwölfjähriger und wenig später ein 13-Jähriger als Tatverdächtige ermittelt.

Frau schlägt Angreifer mit Tritt in die Flucht

Ebenfalls am Mittwoch hat eine wehrhafte Seniorin in Magdeburg zwei Räuber in die Flucht geschlagen. Laut Polizei war die 83-Jährige auf der Polizeiwache erschienen, um einen Überfall zu melden. Sie gab an, nach einem Bank-Besuch von zwei Jugendlichen aufgefordert worden zu sein, das zuvor abgehobenen Geld herauszugeben.