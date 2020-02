Interview Wer hinter den Magdememes steckt

Magdememes: Meine Freunde und ich konsumieren in unserer Freizeit einfach viele Memes auf Reddit oder Instagram. Und dann haben wir schon vor über einem Jahr rumgesponnen, dass man auch mal eine Seite mit Memes zu Magdeburg machen könnte. Das haben wir dann aber wieder unter den Tisch fallen lassen, weil wir dachten, das findet viel zu wenig Anklang. Und dann macht so eine Seite keinen Spaß. Und jetzt zum Beginn der Klausurenphase, hab ich mir gedacht: "Ach komm, ich mach das jetzt lieber als zu lernen."

Wie viel Zeit investierst du in die Seite und in die Produktion der Bilder?

So aufwendig ist das gar nicht. Ich habe in der Uni immer mein Tablet dabei, um in den Vorlesungen mitzuschreiben. Und in der gleichen Notiz-App, in der ich mitschreibe, entstehen parallel die ganzen Bilder. Ich suche mir im Internet die Vorlagen für die Bilder raus, schneide die ganz unspektakulär aus und schreibe dann den Text drüber. Bevor ich etwas hochlade, frage ich vorher noch 1-2 Freunde, ob das so passt. Ein kleines bisschen Feedback hole ich mir da schon ein. Ansonsten mache ich alles allein.