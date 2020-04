Aus dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt geht hervor, dass Entscheidungen in kommunalen Gremien grundsätzlich durch Abstimmungen in einer öffentlichen Sitzung zu treffen sind. Das betrifft zum Beispiel Gemeinde- und Stadträte sowie Kreistage.



Zunächst bis Ende April dürfen bei dringenden Angelegenheiten ausnahmsweise vereinfachte schriftliche Verfahren genutzt werden. Gleiches gilt für Themen, über die bereits in Ausschüssen beraten wurde. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) erklärte dazu Ende März, dass die Kommunen dadurch "in dieser schwierigen Zeit vollumfänglich handlungsfähig bleiben."



Bei dem vereinfachten schriftlichen Verfahren müssen demnach alle Mitglieder eines Gremiums beteiligt werden – auch wer krankheits- oder quarantänebedingt vorübergehend entschuldigt ist. Antwortet ein Mitglied nicht in der vorgegebenen Frist, gilt seine Stimme wie eine Enthaltung.