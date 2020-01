Geschichten aus Sachsen-Anhalt Wie die Volkspolizei zum Bart kam

Bildrechte: imago/K-P Wolf

Der Volkspolizist in der DDR: Von manchen als Abschnittsbevollmächtigter belächelt, von den meisten aber respektiert. Immerhin verkörperte die Polizei die Staatsraison der DDR wie kaum etwas anderes. Dabei kam es auch darauf an, dass der DDR-Polizist korrekt und möglichst makellos in Erscheinung tritt.

Doch Mitte der 1970er-Jahre änderte sich plötzlich daran etwas Entscheidendes – zumindest bei der Polizei in Magdeburg. Dort trugen Herren von der Volkspolizei (VP) trugen plötzlich einen Bart. Bis dahin undenkbar. Angeschoben wurde das Ganze von einem Volkspolizisten.

Von der Armee zur Kriminalpolizei

"Nie wieder Uniform", hat sich Jochen Junker nach seiner Armeezeit geschworen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK | Hoferichter & Jacobs Magdeburg Ende der 1960er-Jahre. Wie überall im Land hat die DDR ihr Volk hier weitestgehend im Griff, die politische Linie ist klar. Der Staat verlangt von seinem Volk, gehorsam zu sein und sich unterzuordnen. Anders kommt niemand weit – schon gar nicht, wer bei den staatlichen Organen arbeiten möchte. In dieser Zeit spricht ein junger Mann um die 20 beim Volkspolizei-Kreisamt in Magdeburg vor. Jochen Junker.



Er ist gerade vom Grundwehrdienst zurück, und ein Bekannter hatte ihm erzählt, dass die Volkspolizei Personal sucht. Junker ist erst einmal kritisch. "Nie wieder Uniform", hat er sich nach seiner Armeezeit geschworen. Doch als er die Aussicht auf einen Posten bei der Kriminalpolizei bekommt, nimmt er an. Kurz darauf gehört Junker zur Ermittlergruppe der Magdeburger Kripo. Er verhört Verdächtige und sichert Tatortspuren.

Unrasiert zum Dienst – ein Affront

Eines Tages aber, als Junker zur Arbeit kommt, trauen die Kollegen ihren Augen nicht. Er war ein paar Tage krankgeschrieben und erscheint nun in seiner Dienststelle: mit einem dicken, schwarzen Oberlippenbart. Ein Bart im Dienst? Sowas hatten die Kollegen noch nie gesehen, denn damals gibt es eine interne, aber klare Regel:

Der sozialistische Volkspolizist trägt das Hemd faltenakkurat gebügelt über der sauberen Hose. [...] Die Zuführungskette hängt lose, aber nicht nachlässig im linken Hüftbereich. Im Interesse des internationalen Ansehens der Deutschen Demokratischen Republik verrichtet der Volkspolizist seinen Dienst messerglattrasiert. Starker Bartwuchs erfordert eine Nachrasur in der Mittagspause. Sein Haupthaar berührt einsatzbereit in Zündholzlänge den Hemdkragen.

Ein Bart im Dienst? Sowas hatten Volkspolizisten noch nie gesehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Messerglatt also. Unrasiert zum Dienst? Das bedeutet einen Affront – vor allem für Junkers Vorgesetzte. "Das ging gleich bis ganz nach oben", erinnert sich Juncker. "Begründet wurde es lediglich damit, dass es nicht dem Aussehen eines Kriminalisten entspricht. Ich wurde aufgefordert, den Bart sofort abzunehmen. Ansonsten dürfte ich die Dienststelle nicht mehr betreten." Der junge Polizist beugt sich fürs Erste und nimmt seinen Schnauzer wieder ab. Aber er will wissen, warum. "Ich habe mir gesagt: Was macht denn so ein Bart mit einem Menschen? Und: Warum können denn unsere sowjetischen Freunde, also die hier stationierten Soldaten und Milizen, Bärte tragen und trotzdem hervorragende Arbeit leisten?"

Besuch aus Berlin

Junker setzt sich an die Schreibmaschine und verfasst eine vierseitige Beschwerde – über das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und deren Unterstellten in der Magdeburger Dienststelle – und die Sache mit dem Bart. Die Beschwerde geht an niemanden geringeren als an den damaligen Innenminister der DDR, Generaloberst Friedrich Dickel:

Bildrechte: MDR/Matthias Lindner Werter Genosse Minister! [...] Ich habe bei meiner Tätigkeit hauptsächlich mit jungen Menschen zu tun. Dabei kommt es auch darauf an, modische Erscheinungen zu berücksichtigen. Die Zeiten, in denen ein Dogma die einzige Sprache zwischen Leitern und Unterstellten war, haben wir doch längst überwunden.

Das saß offenbar. Denn nur wenige Tage später wurde es unruhig im Dienstgebäude der VP in Magdeburg. Besuch aus Berlin hatte sich angekündigt. Zwei Herren vom Ministerium des Innern. "Ich hatte eigentlich keine großen Erwartungen und ging davon aus, dass der sich das sowieso nicht anguckt", erinnert sich Jochen Junker. Aber die Gesandten aus Berlin suchen das Gespräch – erst mit dem Leiter der Dienststelle und dann mit Jochen Junker. "Mit denen konnte ich alles besprechen", sagt er – auch die Bartfrage. Und damit war das Dogma tatsächlich gebrochen. Ab 1974 war das Bart-Tragen bei der Magdeburger Volkspolizei nicht länger untersagt.