Nach dem Einzug in die Finalrunde hat die europäische Jury jeder Stadt mitgeteilt, womit sie in ihrer Bewerbung schon punktet – und wo sie noch Nachholbedarf hat:



MAGDEBURG

– Positiv aufgefallen ist der Jury, dass Einwohner in den Prozess eingebunden werden.

– Das Projekt Kulturhauptstadt werde von der Stadtpolitik unterstützt, die Stadt bemühe sich um den Titel seit 2011.

– Das eingeplante Budget von mehr als 66 Millionen Euro sei eine gute finanzielle Ausstattung.

– Magdeburg habe aber die Tendenz, eher Mängel und Probleme zu betonen.

– Stattdessen würden der Bewerbung aber Humor und ein stärkerer Blick nach vorn gut tun.

– Unklar sei zudem, wie lokale Künstler sowie Städte und Regionen aus dem Umland eingebunden werden sollen.

– Es müsse außerdem klarer gemacht werden, was ein Kulturhauptstadtjahr in Magdeburg am Ende ganz Europa bringen würde

– Magdeburg sollte zudem stärker auf die Bedeutung des Magdeburger Rechts für das heutige Leben eingehen, so die Juroren.



CHEMNITZ

– Lob bekommt Chemnitz, weil es im ersten Bewerbungsbuch 24 umliegende Kommunen mit einbezieht. Dadurch entstehe eine Strategie für die gesamte Region, die aber noch konkretisiert werden müsse, so die Jury.

– Positiv sei auch die hohe politische Unterstützung des Vorhabens und die "Bottom-Up-Perspektive" – also dass Projektideen mit vielen Einwohnern diskutiert wurden.

– Die freie Szene sowie Kulturinstitutionen würden beide im Kulturprogramm berücksichtigt. Allerdings sei die artistische Vision noch nicht ausreichend genug, um international attraktiv zu ein.

– Der Austausch mit anderen Kulturhauptstädten sei vorhanden. Grenzüberschreitende Kooperationen, etwa mit Tschechien und Polen, seien aber noch nicht ausreichend in den Blick genommen worden.

– Die Strategie für Nachhaltigkeit sei noch nicht genügend ausgearbeitet.

– Die Bewerbung befasse sich mit den gewalttätigen Ausschreitungen von 2018 nicht wirklich aus europäischer Perspektive.



HANNOVER

– Hannover präsentiert sich aus Sicht der Jury als harmonische Stadt der Balance.

– Die Stadt hat aus Sicht der Jury großes Potenzial und eine gute Basis für ein interessantes Kulturhauptstadtjahr.

– Es gebe die Möglichkeit, signifikante Effekte auf europäischem Level zu erreichen.

– Es gebe Chancen, relevante Themen auf interessante und artistisch inspirierende Weise zu präsentieren.

– Die Kooperation mit der Region sei schon gut ausgearbeitet.

– Die Europäische Dimension müsse aber noch klarer gemacht und verstärkt werden.

– Das Projekt sollte zudem nachhaltiger gedacht werden.



HILDESHEIM

– Die Kulturstrategie Hildesheims hat die Jury überzeugt, weil sie die Entwicklung der Region mit einbezieht. Einwohner, die kreative Industrie und Kulturinstitutionen würden alle eingebunden.

– Allerdings müssten die europäische Sichtweise und artistische Dimension klarer herausstechen.

– Eine weitere Schwäche sei die finanzielle Unterstützung. Das Budget liege bei 54.200.000, nur gut ein Zehntel davon steuere die Stadt selbst bei. Die Stadt habe angesichts von Verschuldung das kulturelle Budget in den letzten Jahren eingefroren. Das sei insgesamt ein hohes Risiko.

– Als problematisch sieht die Jury außerdem an, dass nicht alle politischen Parteien das Vorhaben unterstützen.



NÜRNBERG

– Positiv sei, dass es eine hohe politische und finanzielle Unterstützung bei der Bewerbung gebe.

– Die vorgeschlagenen Themen für das artistische und kulturelle Programm haben laut Jury eine hohe europäische Relevanz.

– Es gebe ein gutes Potenzial, das Umland einzubinden.

– Allerdings müsse der Aspekt der Nachhaltigkeit besser geplant werden. Also die Frage: Was passiert nach 2025?