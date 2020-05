Seitdem geht die 38-Jährige nicht nur für ein Umdenken in der Klimapolitik, sondern auch gegen die AfD und rechtes Gedankengut auf die Straße. So auch beim großen Demo-Tag in Magdeburg. Während sie am Nachmittag den Fridays-For-Future-Protest koordiniert, schlüpft sie nach Sonnenuntergang in eine andere Rolle. Am Abend sollen 150 Rechte und Neonazis durch die Stadt ziehen – und Franka will sich ihnen in den Weg stellen.