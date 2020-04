Unternehmen in der Coronakrise Pizza-Ausliefern in Zeiten von Corona

Sie kann so einfach und trotzdem lecker sein: Eine Pizza. Darauf wollen viele nicht verzichten – auch nicht in der Corona-Krise. Lokale dürfen keinen Vorortverzehr mehr anbieten. Doch Pizza gibt es trotzdem – wie gewohnt per Lieferdienst oder Abholung. Doch das Ausliefern der Pizzen hat sich in Zeiten von Corona verändert.