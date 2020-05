Ein gemeinsames Fastenbrechen am späten Abend wird es in der Moschee aber nicht geben, auch um die Nachbarschaft nicht zu stören. Normalerweise laden die Gläubigen in der Ramadan-Zeit zum gemeinsamen Essen am späten Abend befreundete Familien auch nach Hause ein, so auch Al-Hamid. Er finde es aber nachvollziehbar, dass diesmal der engste Familienkreis unter sich bleibt. Es sei aktuell eben eine Zeit, in der man soziale Kontakte einschränke. Er habe seit Februar keinen Besuch gehabt, so Al-Hamid – als Vorsitzender der Gemeinde wolle er selbst auch ein Vorbild sein.