Bei unseren stationären Angeboten ist die Anfrage nicht gestiegen. Auch nach Rückfragen bei der Polizei können wir keinen nennenswerten Zulauf oder mehr Einsätze im Kontext häuslicher Gewalt feststellen. Es hat sich also erst einmal im Einsatzgeschehen oder in der Beratung nicht so viel verändert, wie wir eigentlich befürchtet haben.

Es ist sogar so, dass wir zwischendurch in manchen Frauenhäusern freie Plätze hatten. Das hatten wir sonst seit Monaten nicht. In Magdeburg waren zwischenzeitlich sechs Plätze frei. Das kann aber damit zusammenhängen, dass Frauen Angst vor einer Infizierung haben. Ein Frauenhaus ist letztendlich eine Gemeinschaftsunterkunft und man kann vorher nicht wissen, mit wem man unterkommt und ob sich diese Personen an die Hygieneregeln halten. Das könnte eine mögliche Hürde sein, in eine Schutzeinrichtung zu gehen.

Lissy Hermann berät in Magdeburg seit 16 Jahren Opfer von häuslicher Gewalt und Stalking. Bildrechte: MDR/ Kalina Bunk Ähnlich ist es mit den Beratungsstellen. Da kann die Frage aufkommen, ob ich denn wirklich raus muss, um eine Beratung zu bekommen oder ich die Polizei zu mir nach Hause hole? Wir alle sind angehalten, Kontakte zu vermeiden. Und vielleicht zeigt sich das auch in diesem Bereich.



Zusammenfassend lässt sich in Absprache mit meinen Kolleginnen aus den anderen Standorten sagen, dass es bei Telefonberatungen ohne Zweifel mehr Nachfrage gibt, aber bei ambulanten Beratungs-und Unterstützungsangeboten erst einmal dieser Zulauf nicht so massiv gestiegen ist. Mit klaren Zahlen kann man das noch nicht ausdrücken. Dafür ist es zu früh. Es kann natürlich auch sein, dass es innerhalb von ein bis zwei Wochen wieder vollkommen anders aussieht.

Gibt es aufgrund der Pandemie Anpassungen oder neue Maßnahmen, um Betroffene in dieser Zeit besser unterstützen zu können?

Wir haben aufgrund von Corona noch keine neuen Systeme entwickelt, weil wir schon ein gutes System von Unterstützungseinrichtungen und Hilfsmöglichkeiten haben. Dieses System funktioniert auch jetzt. Es ist nicht zusammengebrochen. Es gibt zwar Einschränkungen, zum Beispiel dass es kontaktlose Unterstützung geben muss, aber die war auch vorher schon möglich.