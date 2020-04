Stefanek in originalgetreuer Uniform eines Hauptmanns. Diese Uniformen wurden bis 1914 getragen. Bildrechte: Sanierungsverein Ravelin 2

Immerhin: Bauarbeiten, für die Firmen engagiert sind, können auf dem Areal aktuell weiterlaufen. In den nächsten zwei Wochen soll einer der Gebäudeteile Fenster bekommen, zudem wird eine barrierefreie Toilette gebaut. Wenn die Vergabe planmäßig verläuft, sollen in den nächsten anderthalb Jahren mit EU-Mitteln noch neue Fußböden und elektrische Anlagen her, außerdem werden Decken abgedichtet.



Für Mirko Stage vom Spectaculum-Team kommt es in nächster Zeit aber vor allem auf Folgendes an: "Dass man Orte, die man in den letzten Jahren lieb gewonnen hat, wieder erleben kann – wenn auch etwas ruhiger und leiser – denn das gibt auch wieder ein Gefühl von Normalität." Und auch Rüdiger Stefanek hofft, möglichst bald wieder mit Gästen auf Zeitreise gehen zu können.