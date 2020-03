David Zibold und Tom Assmann setzen bei der Auslieferung auch aufs Lastenfahrrad. Bildrechte: MDR/Kalina Bunk Hinter dem Shop steckt auch ein solidarischer Gedanke. Ein gewisser Teil der Marktplatz-Einnahmen kommt laut Zibold nämlich in einen Umverteilungstopf. Das Geld aus dem Topf soll dann in bestimmten Abständen – wöchentlich oder monatlich – auf alle Anbieter gleich verteilt werden. Wenn umsatzstärkere Teilnehmer auf das Geld verzichten, kommt die Summe in einen Fondstopf. Die Idee dahinter: Wenn ein Teilnehmer des Marktplatzes in Schieflage gerät, soll mit diesem Geld unbürokratisch geholfen werden.



Was dem Online-Marktplatz selbst helfen würde, wäre unbürokratisches Startkapital, sagt Tom Assmann, der bei "YourLocal" für die Logistik zuständig ist. "Die Coronahilfen, die es aktuell gibt, sind für Unternehmen in Not gedacht. Die sind nicht dafür da, dass man in der Krise etwas neu anfängt", erklärt er. Auch Gründungsdarlehen seien darauf nicht ausgelegt, da sie Vorlaufzeiten von ein bis zwei Monaten hätten.

Positives Feedback treibt an

Nun komme es aber vor allem auf die Magdeburger und ihre Resonanz an, sagt David Zibold. Die Bereitschaft, lokal einzukaufen, sei zumindest da, meint er. Das sehe er an dem Interesse, das es in den vergangenen Tagen bereits für den Online-Marktplatz gegeben habe. In 36 Stunden hätten 200 Menschen einen Fragebogen ausgefüllt und gesagt, welche Angebote ihnen im Shop wichtig wären.



Antrieb bekommt Zibold zudem durch die Vernetzung und den Zusammenhalt unter den Händlern und Gastronomen. Er erhalte viele Nachrichten mit Lob und Freude über den Online-Marktplatz – auch von Leuten, denen es in der aktuellen Situation gut gehe: "Die wollen trotzdem teilhaben."

Das ist so eine positive Energie, die daraus entsteht. Wir schrubben hier momentan 14, 15, 16 Stunden am Tag, manchmal mehr. Zu Hause ist man fertig – aber geht trotzdem mit einem Grinsen ins Bett. Weinladeninhaber David Zibold

Abholservice statt Restaurantbesuch

Im Austausch ist Zibold zum Beispiel mit Julius Fritsch, der zusammen mit Elena Gaidamacha in der Magdeburger Innenstadt das vegane Restaurant "Botanica" und einen Cateringservice betreibt. Fritsch will schauen, ob der Online-Marktplatz auch für die beiden eine Chance ist. Als Anfang letzter Woche die erste Corona-Verordnung des Landes in Kraft trat, bekam der Gastronom das sofort zu spüren. Restaurants durften zunächst zwar weiterhin unter Auflagen öffnen. Allerdings habe man schnell gesehen, dass trotzdem weniger Leute kamen. Fritsch vermutet, dass das auch daran lag, dass Restaurants in anderen Bundesländern nur noch bis 18 Uhr öffnen durften. Viele hätten das auf Sachsen-Anhalt übertragen.

Deswegen hat das "Botanica" nun umgestellt. Von Donnerstag bis Sonntag kann man Burger, Wraps, Sandwiches und Co. per Telefon bestellen und dann selbst abholen. Die Abholungen werden zeitlich so getaktet, dass sich die Kunden möglichst nicht begegnen. Das habe vergangene Woche gut funktioniert, erzählt Fritsch. Allerdings müsse man aktuell von Tag zu Tag neu schauen.

Wir haben großartige Kunden, die uns da unterstützen, das ist unser rettender Strohhalm. Gastronom Julius Fritsch

Julius Fritsch und Elena Gaidamacha bieten vegane Speisen an (Archivbild). Bildrechte: Julius Fritsch, Elena Gaidamacha

Um in nächster Zeit finanziell über die Runden zu kommen, haben Fritsch und Gaidamacha nun erstmal beim Finanzamt beantragt, die Umsatzsteuer zu stunden und die Einkommenssteuerzahlung zurückzubuchen. Für vier Teilzeit-Mitarbeiter wurde ein Antrag auf Kurzarbeit gestellt. Bei vier weiteren Angestellten ging das aufgrund geringfügiger Beschäftigung nicht. Gekündigt wurde niemandem, allerdings liegen die Arbeitsstunden – außer bei den beiden Botanica-Betreibern selbst – aktuell bei null. Fritsch bleibt trotzdem optimistisch: "Wir gehen davon aus, dass wir die anderen später weiterbeschäftigen können."

Manche Kunden wollen nicht online kaufen

Der Laden von Elisabeth Peymann ist Modegeschäft und Café zugleich. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Olga Patlan Elisabeth Peymann, die den Fair-Fashion-Laden "Betsy Peymann" betreibt, ist beim Magdeburger Online-Marktplatz "YourLocal" ebenfalls dabei. Da ihr Geschäft momentan geschlossen ist, hatte sie vergangene Woche bereits einen eigenen Online-Shop aufgesetzt. Seitdem hat es auch schon einige Käufe gegeben – hauptsächlich allerdings von Stammkunden. "Wen wir aktuell nicht erreichen, sind Laufkunden, die Onlinekäufe zum Teil bewusst vermeiden", so Peymann.



Die Auslieferungen übernimmt sie aktuell alle selbst: "Das ist momentan eine One-Woman-Sache." Die Gründerin hofft, dass die Verluste wieder aufgefangen werden können. Wenn der Laden fünf Monate geschlossen bleibe, wäre das kritisch, so Peymann. "Zwei Monate könnten wir schaffen, wenn alle mitziehen – Vermietung, Lieferanten, Gläubiger." Allerdings gebe es ein weiteres Problem: Das geschlossene Geschäft sei aktuell voll mit Frühlingskleidung. Wenn die Pause zu lange werde, sei es utopisch, das alles abzuverkaufen.

Dennoch versucht die junge Geschäftsführerin auszublenden, dass ihr Traum vom eigenen Laden schief gehen könnte. "Man muss sich von negativen Gedanken frei machen und funktionieren" – das ist Peymanns Einstellung, die sie aktuell wohl mit vielen anderen Betroffenen teilt.

Online-Marktplatz soll nachhaltig wirken

David Zibold vom "Basta"-Weinladen und Online-Marktplatz fasst es so zusammen: "Ich freue mich auf den Zeitpunkt, wenn wir wieder erste Veranstaltungen haben und das gemeinschaftlich feiern können. Es werden nicht alle schaffen, das ist auch ganz klar. Aber dann hat man mit 'YourLocal' zumindest seinen Teil dazu beigetragen, dass es für viele in der jetzigen Situation eine Perspektive gibt."