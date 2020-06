Einzelhandel in Corona-Zeiten Wo online scheitert – der Dorfladen als Chance

Manchmal muss man sich einfach nicht von seinem Ziel abbringen lassen – auch nicht von einem Virus. Silke Schröter hatte so ein Ziel und das schon ziemlich lange: "Das war wirklich ein Kindheitstraum und wenn jemand gefragt hat: Was möchtest Du werden? Dann war da immer die Idee, einen eigenen Laden zu haben. Also so einen Tante-Emma-Laden, wo es alles gibt, was man so alltäglich braucht."