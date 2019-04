Der Kreisverband der Grünen in Magdeburg antwortete auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT:

"Der Fahrradklimatest 2018 hat mit der Gesamtnote 4- für Magdeburg wiederholt gezeigt, dass es viel Nachholbedarf gibt. Viele Einwohner*innen meiden es, mit dem Fahrrad zu

fahren bzw. aufgrund der hohen Fahrraddiebstahlquote überhaupt eins zu besitzen. Noch sind viele Einbahnstraßen nicht in beiden Richtungen für Fahrradfahrende frei gegeben bzw. noch nicht so gestaltet, dass dies sicher möglich ist. Auf Magdeburger Verkehrsanlagen dominiert der Autoverkehr, der fahrende und der ruhende. Viele Kreuzungen können nicht bzw. nicht sicher befahren werden.



Beim Einhalten vom geforderten Mindestabstand zu parkenden Autos ist nur noch wenig Platz auf der Straße. Es gibt zu wenig Radwege und wenn, dann häufig in schlechter Qualität – und das auch an Straßen, auf denen man nicht gefahrlos Rad fahren kann. Trotz des hohen Potentials aufgrund der Topographie und der berühmten Fernradwege, die durch oder an Magdeburg entlangführen, lässt die Beschilderung zu wünschen übrig. Regionale Radrouten wie z.B. der Börderadweg sind im Magdeburger Stadtgebiet teilweise in schlechtem Zustand.



Es fehlen auch selbsterklärende und beschilderte Radrouten für Schüler*innen sowie

Radschnellrouten/-wege für Pendler*innen. Viele tolle und innovative Konzepte werden

nicht oder nur sehr langsam umgesetzt z.B. die Fahrradstraße in der Goethestraße oder der

Verkehrsentwicklungsplan 2030plus.



Forderungen für eine bessere Rad-Infrastruktur:

– eine verlässliche Bereitstellung von 11,00 € je Einwohner*in und Jahr für den Radverkehr im Haushalt unserer Stadt entsprechend der Empfehlung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP 2020) und die Nutzung entsprechender Förderprogramme

– eine(n) Radverkehrsbeauftragte(n), die/der die Geschäfte der Arbeitsgruppe Radverkehr führt, die Planungen zum Fahrradverkehr koordiniert, bei allen Straßenbauten die Belange des Radverkehrs überprüft und Kampagnen zur Förderung des Radverkehrs organisiert

– ein lückenloses Radverkehrsnetz zwischen allen Stadtteilen

– dass die noch immer ausstehenden Investitionsmaßnahmen der

Radverkehrskonzeption 2004-2012 endlich realisiert werden

– innerstädtische Radschnellverbindungen und Radschnellwege in das Umland u.a.

nach Osterweddingen, Schönebeck, entlang der 2. Nord-Süd-Verbindung bis nach Barleben und Wolmirstedt und mit Umnutzung der denkmalgeschützten Kanonenbahnbrücke bis nach Biederitz

– Ausweisung von Fahrradstraßen – wie in der Goethestraße geplant – und die Freigabe

von Einbahnstraßen für den Radverkehr in beide Richtungen

– die Projektierung von Radverkehrsanlagen an großen Straßen zukünftig vorzugsweise

als geschützte Radfahrstreifen ("Protected Bike Lane"). Wenn hierfür die Straßenbreite nicht ausreicht, sind Radfahrstreifen und Schutzstreifen entsprechend den Empfehlungen zur Anlage von Radverkehrsanlagen (ERA 2010) abzumarkieren

– dass Radverkehrsanlagen zukünftig grundsätzlich mit Asphaltoberflächen angelegt

werden und auf Kopfsteinpflasterstraßen Teil-Asphaltierungen vorgenommen werden [Fahrradstreifen] (z.B. beschlossenes Pilotprojekt Wilhelm-Külz-Straße)

– dass bei Grundstückszufahrten künftig die vorfahrtberechtigten Radwege grundsätzlich gemäß der ERA 2010 asphaltiert oder glatt gepflastert ausgeführt werden. Mit Natursteinpflaster ausgestattete Zufahrten sind nach und nach umzubauen (entsprechende Mittel stehen für die Jahre 2019-2021 zur Verfügung).

[Der Radweg sollte durchgezogen und durch Rampe zwischen Fahrbahn und Ein-

/Ausfahrt dem motorisierten Verkehr signalisiert werden, wer Vorfahrt hat.]

– eine Schaffung weiterer sicherer Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum – ggf. auch durch Umwidmung von Autostellflächen, wenn keine anderen Flächen zur Verfügung stehen

– die baldige Realisierung des Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof

– die zügige Inkraftsetzung der beschlossenen Fahrradabstellsatzung

– die konsequente Ahndung unberechtigten Parkens auf Behindertenparkplätzen, auf

Rad- und Fußwegen durch den Ausbau der Fahrradstaffel des Ordnungsamtes und

verstärkte Kontrollen. Die MVB und der Abfallwirtschaftsbetrieb müssen das Recht

bekommen, selbst abzuschleppen. Eine Vergabe von Kontrolle und Abschleppen an Unternehmen auf Provisionsbasis ist zu prüfen

– eine ausreichende Beleuchtung von Radwegen. Dabei sollten intelligente

Beleuchtungssysteme sowie LED-Leuchten zum Einsatz kommen (Dimmen per

Bewegungsmelder)

– die Aufstellung moderner elektronisch gesteuerter Fahrradboxen auch mit

Lademöglichkeiten für Pedelecs an touristischen Highlights (z.B. Dom, Museum,

Marktplatz, Petriförder, Schiffshebewerk)

– die Schaffung eines Bike-Sharing Angebots mit flächendeckenden

Rückgabemöglichkeiten insbesondere auch für Pendler*innen und für den Fahrradtourismus

– eine deutlich bessere Radverkehrsführung in der Ernst-Reuter-Allee/Bahnhofsbereich

gegenüber der planfestgestellten Variante der Tunnelplanung

– eine Intensivierung der Maßnahmen zur Bekämpfung des (organisierten) Diebstahls

von Fahrrädern in Magdeburg

– Zur Förderung des Radverkehrs sind öffentlichkeitswirksame Maßnahmen

notwendig. Dazu sollte der Fahrradaktionstag groß und regelmäßig durch die Stadt

veranstaltet werden, die Europäische Mobilitätswoche ausführlich und sichtbar

genutzt und das ganze Jahr über mit Kampagnen für die Fahrradnutzung geworben

werden

– Zügige Umsetzung bereits beschlossener und formulierten Maßnahmen z.B. aus den

– Zügige Umsetzung bereits beschlossener und formulierten Maßnahmen z.B. aus den

Radverkehrsplänen, dem Verkehrsentwicklungsplan2030plus, dem Masterplan 100% Klimaschutz etc."