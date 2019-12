Alte Neustadt Wohnen in der Börde-Brauerei in Magdeburg

Die Außenansicht der Bördebrauerei soll erhalten bleiben. Das war eine der Herausforderungen für die Architekten bei diesem Projekt. Bildrechte: Architekturbüro AI.STUDIO GmbH

Trotzdem ist die Planung wohl nicht ganz einfach gewesen, merkt der Architekt an. Bei so einem alten Gebäude kamen viele Belange von der Denkmalschutzbehörde, "das haben wir an der Stelle aber sehr gut gelöst und, was für dieses Objektiv gut ist, wir haben einen großen Anteil an Wohnfläche mit generieren konnten." Circa 1.850 Quadratmeter Wohnfläche soll im Magdeburger Sudturm entstehen. Sowas ist besonders für Investoren immer sehr wichtig.



Eine weitere wesentliche Herausforderung ist, dass das Gebäude offiziell als Hochhaus gilt und somit einer bestimmten Hochhausrichtlinie entsprechen muss. Daher musste eine Abstimmung mit der Brandschutzbehörde Magdeburg getroffen werden. Die schreibt bestimmte Maße von Treppenlauflinien über Breiten bis hin zu Türabständen vor. Unter der Berücksichtigung all dieser Maße, entsteht ein ganz schön großer Kubus, sagt Martin Bethge. Die Entscheidung, ob das an das Gebäude oder in das Gebäude kommt, hat wiederum die Denkmalschutzbehörde zu entschieden. Der Kubus kommt in das Haus, nimmt zwar etwas Wohnfläche weg, wird aber alle Geschosse abdecken bzw. absichern können.