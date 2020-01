Es war nur etwa eine halbe Stunde – doch sie reichte, um Magdeburg in Schutt und Asche zu legen. Am 16. Januar 1945 wurden durch alliierte Bomber 90 Prozent der Innenstadt zerstört. Der Luftangriff gilt – wie auch die Bombardierung Dresdens – als einer der verheerendsten des Zweiten Weltkriegs. Viele Menschen starben durch die Bomben. Doch wie viele es genau waren – diese Frage wird immer wieder politisch instrumentalisiert. Lange war von 16.000 Opfern die Rede.

Der Kulturwissenschaftler Elias Steger und der Historiker Benjamin Kant aus Magdeburg haben sich intensiv mit dem 16. Januar 1945 befasst. "Nach Ende des Krieges hat das angefangen, Magdeburg musste sich gegenüber Dresden behaupten", beschreibt Steger. Die Stadt sei mit Blick auf die Opferzahl als "Nagasaki der DDR" inszeniert worden, als Märtyrerstadt. Kant ergänzt: "Außenpolitisch sah sich die DDR in den 80er Jahren mit Kriegsvorbereitungen der Westmächte konfrontiert. In diesem Sinne wurde die Zerstörung Magdeburgs instrumentalisiert, um für Frieden zu mahnen und die Interessen der DDR-Politik durchzusetzen."

Auch Rechtsextremisten haben die Zahl der 16.000 Opfer nach der Wende aufgegriffen und den 16. Januar für sich vereinnahmt. Jahr für Jahr gibt es zum Jahrestag der Bombardierung rechte Aufmärsche in Magdeburg – mittlerweile mit geringerem Zulauf. "Bei den Rechtsextremisten geht es formal um das Bedauern der Opfer und der zerstörten Stadt", erklärt Historiker Kant. Im Mittelpunkt stehe aber eigentlich die Zurschaustellung nationalsozialistischer Rituale, etwa das Marschieren mit Fackeln in Reih und Glied.

Inzwischen gehen Forscher von 2.000 bis 2.500 Toten aus. Dazu kommen gut 11.200 Verletzte. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat vor einigen Jahren deutlich gemacht, dass die geringere Zahl realistischer sei und dass es weniger Tote gegeben habe als behauptet . Die Landeszentrale berief sich dabei auf Veröffentlichungen des Stadtarchivs. Der Untersuchung zufolge kamen bereits kurz nach der Bombardierung Gerüchte auf, in denen von weit mehr als 10.000 Toten gesprochen wurde. Für die hohen Zahlen gebe es aber keine Belege.

Kant erklärt dazu, dass auch die Nationalsozialisten bei Nachforschungen später geringere Zahlen ermittelt hätten. Diesen seien zum Ende des Krieges hin angesichts von Leichenbergen aber untergangen. "Die mündliche Überlieferung war wahrscheinlich stärker als Dokumente, die irgendwo verborgen waren in Archiven", so Kant.

Kulturwissenschaftler Steger sieht durch den Fokus auf die Opferzahlen noch ein anderes Problem. Das Bemühen, ganz konkrete Zahlen herauszufinden, gehe am Thema vorbei. Die Zahlen seien unheimlich hoch, auch wenn es nicht 16.000 Opfer waren. Durch die Debatte würden die Einzelschicksale der Magdeburger aus dem Fokus geraten: "Menschen haben Angehörige verloren, mussten die Stadt verlassen, mussten fliehen. 190.000 Obdachlose, das muss man sich mal vorstellen."

Kant sieht das ähnlich: "Mir ist ein Gespräch mit einem Zeitzeugen in Erinnerung geblieben, der zum Zeitpunkt der Bombardierung 14 Jahre alt war und sich nicht in der Stadt aufhielt. Er hat seine Rückkehr in die Heimat sehr eindrücklich geschildert. Er hat von Flammen berichtet, von vielen Toten."