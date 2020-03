Entscheidung im Stadtrat Magdeburgs Zoodirektor Perret fristlos gekündigt

Der Magdeburger Zoodirektor Kai Perret verliert seinen Job. Der Stadtrat hat Perrets fristlose Kündigung am Dienstagabend in nicht öffentlicher Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen. Das sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper MDR SACHSEN-ANHALT nach der Sondersitzung des Stadtrates im Rathaus. Gegen Perret gibt es mehrere Vorwürfe, die er aber bestreitet. Es soll etwa um das Thema Tierwohl gehen, aber auch um den Abschluss von Versicherungen und eigenmächtige Geschäfte. Mitarbeiter des Zoos hatten im Dezember vor dem Rathaus gegen den Direktor demonstriert und Vorwürfe erhoben.

Oberbürgermeister Trümper hatte MDR SACHSEN-ANHALT vor der Sondersitzung gesagt, er habe Beweise, dass Perret als Geschäftsführer Verträge mit sich selbst als Privatperson abgeschlossen habe , was verboten sei. Als Beispiel nannte er den Kauf eines Gewehres sowie den Abschluss von Rechtsschutzversicherungen für Zoomitarbeiter. Diese Vorwürfe seien alle im Aufsichtsrat geprüft worden. Am Ende habe es die Empfehlung der Kündigung gegeben, um Schaden vom Zoo abzuwenden.

Trümper sagte, niemand habe sich die Entscheidung leicht gemacht. Es habe im Stadtrat am Dienstagabend eine lange Diskussion und viele Fragen gegeben. Am Ende habe es eine große Mehrheit für die Empfehlung des Aufsichsrates gegeben. Das genaue Abstimmungsergebnis wollte Trümper nicht sagen. Der gesamten Stadtrat habe es so eingeschätzt, dass die Lage nicht heilbar und eine Trennung nicht mehr vermeidbar sei, so Trümper.