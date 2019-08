Sachsen-Anhalts Justiz hat Probleme damit, genügend Personal zu finden. Das geht aus einer Antwort des Justitzministeriums auf eine Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Eva von Angern hervor. Insgesamt sind im Haushaltsplan 3376 Stellen in Gerichten und Staatsanwaltschaften vorgesehen. Bis zur Mitte des Jahres waren davon aber noch immer 266 unbesetzt, was knapp acht Prozent aller Stellen entspricht.

Bis Ende des Jahres hat sich das Land als Ziel gesetzt, 50 Richter, Staatsanwälte und Wirtschaftsreferenten neu einzustellen. Ende Juli lag die Zahl der Neueinstellung in diesem Bereich bisher bei 21. Nach Angaben des Justizministeriums scheiden bis 2030 mehr als die Hälfte aller Bediensteten aus Altersgründen aus. Um diesen Wegfall kompensieren zu können, will das Land bis dahin mehr neues Personal einstellen als nötig ist. Später solle die Zahl dann wieder sinken.

Justizministerin Anne-Marie Keding. Bildrechte: IMAGO

Das Problem ist auch dem Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt bekannt.Kürzlich wandte er sich mit einem Brief an Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU). Darin bringt der Bund seine Sorgen zum Ausdruck, im Hinblick auf die vielen Beschäftigten, die in Zukunft in den Ruhestand gehen werden. Nach Ansicht des Richterbundes müsse vom Land noch mehr getan werden, um die Kammern ausreichend besetzen zu können.