MDR-Sendung "Kripo live" Polizei geht mit Zug-Angriff an die Öffentlichkeit

Rund eine Woche nach dem Überfall durch Vermummte auf einen Zug bei Barleben nahe Magdeburg, bitten die Ermittler die Öffentlichkeit um Hinweise. Der Fall wird am Sonntagabend in der MDR-Fernsehreihe "Kripo live" thematisiert.

Seit vergangenem Freitag sitzt einer der Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte den 32-Jährigen am Tag zuvor gefasst, als er mit vier Komplizen am Bahnhof Magdeburg-Buckau einen abgestellten Zug besprühte. Er gilt als Wiederholungstäter. Er war bereits bei dem Zugangriff in Barleben gefasst, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden.