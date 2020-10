Dreileben im Landkreis Börde Zug entgleist – weiter Behinderung auf IC-Strecke zwischen Magdeburg und Hannover

Auf der IC-Strecke zwischen Magdeburg und Hannover ist am Freitagmorgen ein Personenzug entgleist. Fahrgäste waren nicht an Bord. Die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Helmstedt ist gesperrt. Der Zugführer ist im Krankenhaus. Die Bergungsarbeiten bei Dreileben im Landkreis Börde dauern voraussichtlich bis zum Samstagmorgen an.