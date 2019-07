Professor Heim aus Magdeburg Der Mann, der Leukämie heilen wollte – und deshalb fast pleite ging

"Vor allem Leute, die selber Kinder hatten, haben sich beteiligt", erinnert sich Marcell Heim, damals Chef des Instituts für Transfusionsmedizin der Uniklinik Magdeburg . Denn es ging um Nico, einen 15 Jahre alten Jungen, der an Leukämie erkrankt war – und gerettet werden sollte. "Eines Abends stand seine Tante bei uns in der Klinik", sagt der Professor. "Sie war ganz aufgelöst und erzählte uns, dass sie gehört hatte, dass die im Westen immer so Aktionen zur Typisierung machen und hat gefragt, ob wir das nicht auch machen könnten für ihren Nico."

Marcell Heim – in Frankfurt am Main geboren, in Österreich das Abitur abgelegt, in München studiert und promoviert – konnte es damals kaum fassen: Es gab keine einzige Datei mit Knochenmarkspendern in den östlichen Bundesländern. Das kannte der 1993 nach Magdeburg gezogene Professor anders. "An der Universitätsklinik in München haben wir damals bereits transplantiert", sagt Heim. Doch zu DDR-Zeiten war das kein Thema gewesen. Die Suche nach einem Spender für Nico war die Initialzündung – und die große Chance, eine Datei aufzubauen und Blutkrebspatienten so künftig zu helfen.