Bestattungen Mehr Todesfälle im Winter

Elke Knoche huscht über den Platz vor der Friedhofskapelle in Aschersleben. Sie trägt Blumenvasen, Kränze, dekoriert, geht noch einmal den Ablauf durch. Gleich kommt die Trauergesellschaft. "Wenn die Familie in die Kapelle eintritt, dann ist alles so, wie sie es bestellt haben", sagt die Bestatterin.