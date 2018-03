Bei IFA in Haldensleben werden vermutlich deutlich mehr Mitarbeiter entlassen als bislang bekannt ist. Vize-Betriebsratschef Henning Raguschke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man gehe davon aus, dass nicht nur die am Montag bekannt gewordenen 50 Stellen gestrichen werden. Zunächst werde es Kollegen treffen, bei denen der Betriebsrat keine Mitbestimmung habe. So würden befristete Mitarbeiter nicht verlängert, Leiharbeiter abgemeldet und Kollegen in der Probezeit gekündigt.