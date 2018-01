Großbrand Millionenschaden nach Feuer im Magdeburger Autohaus

In Magdeburg hat es in der Nacht zum Samstag in einem Autohaus gebrannt. In der Werkstatthalle im Stadtteil Rothensee wurden zahlreiche Fahrzeuge zerstört. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Millionenhöhe.