Der Chemieunterricht findet auch an diesem Tag mit einem Video statt. Lehrer Benjamin Beneke projiziert einen Film auf die Leinwand. Für praktische Versuche fehlen den Schülern Gasbrenner und andere Materialien, erklärt Beneke seinem Gast, Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Und noch etwas erschwert den Unterricht: Die Abzugsschleuse für Lehrerversuche ist schwierig zu erreichen und ohnehin defekt. "Das ist schon was Besonderes, die Tafel vor dem Abzug", bemerkt Trümper ironisch. Auf Einladung der Schüler lässt er sich die Probleme des noch jungen Editha-Gymnasiums bei einem Rundgang zeigen.

Man würde nicht vermuten, dass die Schule kaum drei Jahre alt ist, so sanierungsbedürftig wie das alte Berufsschulgebäude im Lorenzweg 81 ist. Der Putz blättert von der Fassade, manche Heizungen bleiben kalt, Steckdosen sind ohne Strom, in Räume ohne Gardinen oder Rollos sind bei Sonnenschein Tafel oder Folien auf dem Overhead-Projektor kaum zu erkennen.

Die Mensa, ein Durchgangsraum mit dicht an dicht stehenden Stühlen entlang der Tische, ist viel zu klein, sagt Schüler Erik Holstein. "Wir müssen in zwei Schichten essen, weil einfach nicht genügend Platz ist." Derzeit wird nur Gebäudeteil C genutzt, der 2015 grob hergerichtet wurde. Die anderen beiden Flügel sollen mit dem Landesprogramm "STARK-III" saniert werden.