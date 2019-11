Salmen: "Chicas, Go Chicas – das war der Spruch von Jorge González, den ich im letzten Jahr treffen durfte. Auf einer gemeinsamen Veranstaltung in Halberstadt hatte ich den großen Spaß, mit González mehrere Interviewsituationen zu erleben und mich mit ihm über den perfekten Lauf in High Heels zu unterhalten. Mich hat tatsächlich überrascht, dass er viel mehr ist als der schrille Choreograph von "Germany’s Next Topmodel". Ein sehr sympatischer Typ. Dieses Foto ist in meine Memoiren eingegangen. Um es zu bekommen, musste ich mit ihm ein Catwalk-Training mitmachen.“ (Mit auf dem Foto ist Holger Salmens Ehefrau Natalya.) Bildrechte: First Contact/Kai Spaete