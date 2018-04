Aus Kanada erreichen uns heute Morgen traurige Nachrichten. In Toronto hat ein Mann mit einem Lieferwagen mehrere Fußgänger überfahren. Mindestens zehn Menschen sterben, 15 werden verletzt. Das hätte genauso hier wieder in Deutschland passieren können. Ein verstörender Gedanke, der wütend macht. Hier bei uns in Sachsen-Anhalt geht es weiter um die "Nachwehen" des FCM-Aufstiegsspiels am vergangenen Samstag. Nach den Ausschreitungen ist nun Kritik an der Polizei laut geworden, sie sei viel zu spät eingeschritten. In jedem Fall werden die Randale in der Stadt nicht folgenlos bleiben. Ich bin Norma Düsekow und werde Sie über die aktuellen Entwicklungen in Sachsen-Anhalt an diesem Dienstagmorgen hier auf dem Laufenden halten.