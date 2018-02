Gefährliche Abfälle bei Westeregeln Illegal entsorgte Ölfässer sorgen für Wirbel

Die Gegend bei Westeregeln gerät erneut in den Blick der Öffentlichkeit. Bei Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT zu den giftigen Stoffen in dem Flüsschen Ehle sind auf einer nahe gelegenen Industriebrache illegal entsorgte Ölfässer entdeckt worden. Einen Zusammenhang mit den giftigen Stoffen, die vor gut einer Woche an der Ehle nachgewiesen wurden, sehen die Behörden vorerst nicht. Demnach handelt es sich um einen weiteren Fall möglicher Umweltbelastungen.