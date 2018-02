Munitionsfabrik Treffsicheres aus Schönebeck für Olympia

Ole Einar Bjorndalen tut es, Kathi Wilhelm hat es gemacht, und Arnd Peiffer tut es immer noch: Diese drei Biathleten schießen mit Munition aus Schönebeck. Damit sind sie in guter Gesellschaft: 85 Prozent aller Spitzen-Biathleten schießen mit Lapua-Patronen. Die meisten Kunden der Schönebecker Munition sind Sportschützen. Sie alle schätzen die Präzision, mit der die Geschosse von der Elbe ihr Ziel erreichen.

Die älteste noch produzierende Munitionsfabrik

200 Millionen Schuss Kleinkalibermunition für Jagd- und Sportgewehre verlassen jedes Jahr die älteste noch produzierende Munitionsfabrik in Schönebeck. 1829 begann deren Geschichte mit der Herstellung von Zündhütchen. Nach 1990 wurde das Sprengstoffwerk Schönebeck privatisiert und gehört heute zum norwegisch-finnischen Konzern Nammo.



Weil die Geschosse so gefragt sind, hat Nammo in den zurückliegenden Jahren Mitarbeiter eingestellt und ist nun bei zirka 100 angekommen. Doch die Nachfrage ist groß, und so werden nun neue Maschinen gekauft, damit noch mehr produziert werden kann.

Munition für Spitzenbiathleten

Für die jährlichen Waffentests werden die Läufe in einen Schraubstock gespannt, damit die Fehlerquelle Mensch ausgeschaltet wird. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis Einmal im Jahr testen Trainer und Betreuer von Spitzen-Biathleten die unterschiedlichen Munitionslose in den Waffen ihrer Schützlinge. Dazu werden die Läufe in einen Schraubstock gespannt, damit die Fehlerquelle Mensch ausgeschaltet wird. Mehrere Schüsse werden auf eine Scheibe in 50 Metern Entfernung abgegeben. Auf einem Computerbild erscheint stark vergrößert das Trefferbild mit farbigen Punkten auf der Scheibe. Je weiter die Treffer beisammen liegen, desto besser passe die Munition zum Gewehr, erklärt Schießstandleiter Andreas Schnitzeler das Trefferbild. Ausreißer sind nicht erwünscht, denn im Wettkampf kann schlecht passende Munition eine Fahrkarte und im Biathlon damit eine Strafrunde bedeuten.

"Bei einem schlecht passenden Los gibt es Abweichungen von 20 bis 25 Millimeter, bei einem guten sind es 12 bis 14", erklärt Christoph Tolonitz. Er ist Leiter des Sportservice und betreut die Kunden des Munitionsherstellers. Bei vielen Wettkämpfen ist er mit dabei und verfolgt, wie die Athleten mit den Patronen aus Schönebeck schießen.

Auch Sportschützen schätzen die Geschosse aus Schönebeck

Während in Südkorea die Biathleten in die Olympische Loipe gehen, testen in Schönebeck die Sportschützen ihre Gewehre. "Extrem wichtig", sei die Munition, beteuert Bill Murray, aus dessen Landesverband in Rio mit Henri Junghänel ein Olympiasieger hervorging. Der Trainer der Hessischen Schützenjugend ist zufrieden mit den Geschossen aus Schönebeck: "Wir sind vor zwei Jahren auf Lapua umgestiegen. Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung."

Bill Murray vergleicht die minimalen Abweichungen auf den Zielscheiben und notiert sich die Nummern der Munitionslose. "Es gibt weltweit nur drei große Hersteller, die Spitzenmunition herstellen", berichtet der Trainer. "Wir schießen auf Zehntelringwertungen, da macht jeder Zehntel Millimeter etwas aus."